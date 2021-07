Cagliari, Giulini: «Lykogiannis? Pochi come lui, normale che interessi» (Di venerdì 16 luglio 2021) Giulini: «Lykogianis? Pochi come lui, normale che interessi». Così il presidente del Cagliari sul mercato e non solo Tommaso Giulini è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato del Cagliari e non solo. INTERVISTA COMPLETA SU CagliariNEWS24 MERCATO – «Sarà complicato, i club hanno subito perdite enormi nella scorsa stagione. Non dovremo fare il passo più lungo della gamba. Chiaramente la variante delta preoccupa un po’ tutti ma con il passaporto vaccinale speriamo i tifosi possano entrare allo stadio. Credo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021): «Lykogianis?lui,che». Così il presidente delsul mercato e non solo Tommasoè intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato dele non solo. INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24 MERCATO – «Sarà complicato, i club hanno subito perdite enormi nella scorsa stagione. Non dovremo fare il passo più lungo della gamba. Chiaramente la variante delta preoccupa un po’ tutti ma con il passaporto vaccinale speriamo i tifosi possano entrare allo stadio. Credo ...

Advertising

ilgiovanemassi : RT @ToroGoal: ??Nonostante le dichiarazioni di #Giulini, che spinge per la permanenza del polacco, Sebastian #Walukievicz non ha intenzione… - JioH501 : Gli interisti passo l'anno a insultare Giulini poi il Cagliari è palesemente la squadra in Serie A con cui hanno i rapporti migliori - Cucciolina96251 : RT @FilippoRubu00: ??#Cagliari, il nuovo terzino sinistro sarà #Dalbert ???? Operazione in prestito con diritto di riscatto. Oggi pomeriggio… - Cucciolina96251 : RT @ToroGoal: ??Nonostante le dichiarazioni di #Giulini, che spinge per la permanenza del polacco, Sebastian #Walukievicz non ha intenzione… - Robertoro80 : RT @ToroGoal: ??Nonostante le dichiarazioni di #Giulini, che spinge per la permanenza del polacco, Sebastian #Walukievicz non ha intenzione… -