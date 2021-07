Bruno Fernandes: «Mio Europeo non all’altezza. Su Joao Mario al Benfica…» (Di venerdì 16 luglio 2021) Bruno Fernandes ha parlato a margine di un premio consegnatogli dal Comune di Maia. Le sue parole Bruno Fernandes ha parlato a margine di un premio consegnatogli dal Comune di Maia. Le sue parole riportate da Itasporpress.it Europeo – «Facciamo valutazioni in generale. Io faccio le mie e so quello che potevo fare. Forse avrei potuto dare di più, ho le qualità per dare di più ma non è stato possibile. Non ci sono riuscito ma ho dato tutto in termini di impegno. Per me giocare per la Nazionale è un grande orgoglio e darò sempre il massimo». Joao Mario AL BENFICA – «Non ho ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021)ha parlato a margine di un premio consegnatogli dal Comune di Maia. Le sue paroleha parlato a margine di un premio consegnatogli dal Comune di Maia. Le sue parole riportate da Itasporpress.it– «Facciamo valutazioni in generale. Io faccio le mie e so quello che potevo fare. Forse avrei potuto dare di più, ho le qualità per dare di più ma non è stato possibile. Non ci sono riuscito ma ho dato tutto in termini di impegno. Per me giocare per la Nazionale è un grande orgoglio e darò sempre il massimo».AL BENFICA – «Non ho ...

