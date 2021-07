British Open | Oosthuizen resta davanti Fuori Molinari e Migliozzi

(Di venerdì 16 luglio 2021) Non ci saranno italiani nel week end del. Francescoe Guidosono entrambi incappati in una giornata storta sul campo del Royal St George's e non hanno superato il ...

Non ci saranno italiani nel week end del. Francesco Molinari e Guido Migliozzi sono entrambi incappati in una giornata storta sul campo del Royal St George's e non hanno superato il taglio che è caduto a +1, mentre loro hanno ...Il vero caso, però, lo crea Bryson DeChambeau con una furia assoluta: ' L'ho detto ieri o due giorni fa. Se posso colpire a centro fairway è ottimo, ma il drive, adesso, fa schifo. Non è bello per me, ...Louis Oosthuizen al comando, Phil Mickelson con un giro in 80, i due italiani in buono stato, Jon Rahm e Justin Thomas in difficoltà. Questo è il riassunto del primo giro dell'Open Championship di ier ...Il 38enne sudafricano ha un colpo di vantaggio sull'accoppiata statunitense composta da Brian Harman e Jordan Spieth. Bene Francesco Molinari.