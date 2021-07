Breve la vita felice degli eroi di Wembley, usati come testimonial dalla politica (Di venerdì 16 luglio 2021) Finirà che ci faranno detestare persino la vittoria ai campionati europei, cancellando il sorriso ironico per la sconfitta dei viscidi inglesi, Boris Johnson in testa. Non tanto per i già stigmatizzati trentacinquenni cresciuti alla scuola di arroganza juventina, che hanno imposto alle istituzioni il pericoloso, prima ancora che vanitoso, capriccio epidemico del bagno di folla attorno a un bus trasformato in vetrina. Che questi invecchiati bambini viziati vivano in un mondo dorato tutto loro (da cui si risveglieranno a fine carriera, ritrovandosi nel vuoto agghiacciante dell’oblio e della pura sopravvivenza) è cosa nota. Quello che indispone è il contesto che si è creato attorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Finirà che ci faranno detestare persino la vittoria ai campionati europei, cancellando il sorriso ironico per la sconfitta dei viscidi inglesi, Boris Johnson in testa. Non tanto per i già stigmatizzati trentacinquenni cresciuti alla scuola di arroganza juventina, che hanno imposto alle istituzioni il pericoloso, prima ancora che vanitoso, capriccio epidemico del bagno di folla attorno a un bus trasformato in vetrina. Che questi invecchiati bambini viziati vivano in un mondo dorato tutto loro (da cui si risveglieranno a fine carriera, ritrovandosi nel vuoto agghiacciante dell’oblio e della pura sopravvivenza) è cosa nota. Quello che indispone è il contesto che si è creato attorno ...

Advertising

borghi_claudio : @AndreaPapiniLi Si magari si ribalteranno, intanto per ora però loro sono in vantaggio di due anni di vita e, piant… - chetempochefa : “Ritengo che l'apparire abbia breve durata, ma l'essere sia per la vita.” - Facciamo tanti auguri di buon complean… - emanugi07 : RT @Melaverde21: Confidate! Fate come i piccoli, che rimettono al babbo ogni cosa. Non vi assillate. Vivete di me, vivete con me! Il tragit… - Melaverde21 : Confidate! Fate come i piccoli, che rimettono al babbo ogni cosa. Non vi assillate. Vivete di me, vivete con me! Il… - MagdalaDi : RT @alicelabart: “Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra… -