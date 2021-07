Borsa: Milano galleggia, pesano energia e banche (Di venerdì 16 luglio 2021) La Borsa di Milano (+0,08%) galleggia, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesa il calo delle banche e dei titoli legati al petrolio. Lo spread tra Btp e Bund sale a 106 punti base,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Ladi(+0,08%), in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesa il calo dellee dei titoli legati al petrolio. Lo spread tra Btp e Bund sale a 106 punti base,...

