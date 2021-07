Borsa: Europa rallenta in attesa Wall Street, piatta Milano (Di venerdì 16 luglio 2021) Le Borse europee rallentano in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in positivo. Dopo un iniziale e timido tentativo di rialzare la testa, i listini del Vecchio continente prendono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Le Borse europeeno indell'avvio didove i future sono in positivo. Dopo un iniziale e timido tentativo di rialzare la testa, i listini del Vecchio continente prendono ...

