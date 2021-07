Borsa: Europa incerta, Milano arranca con banche (Di venerdì 16 luglio 2021) Piazza Affari resta nervosa a metà pomeriggio, con l'indice Ftse Mib, ora in calo dello 0,38%, che continua ad oscillare attorno alla parità anche se con rialzi anemici (Ftse MIb +0,36%). Fiacche ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Piazza Affari resta nervosa a metà pomeriggio, con l'indice Ftse Mib, ora in calo dello 0,38%, che continua ad oscillare attorno alla parità anche se con rialzi anemici (Ftse MIb +0,36%). Fiacche ...

