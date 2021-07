Bonus sanificazione 2021, le istruzioni delle Entrate: come richiederlo (Di venerdì 16 luglio 2021) Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 vengono definiti i criteri e le istruzioni per poter usufruire del cosiddetto Bonus sanificazione 2021, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dal Decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). L’Agenzia delle Entrate ha anche reso disponibile il modulo per la comunicazione delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. La ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 luglio 2021) Con il provvedimento dell’Agenzian. 191910/vengono definiti i criteri e leper poter usufruire del cosiddetto, il credito d’imposta per lae l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dal Decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio, n. 73). L’Agenziaha anche reso disponibile il modulo per la comunicazionespese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto. La ...

