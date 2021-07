Bonus cultura 2021 | domande fino al 31 agosto | 500 euro per i nati nel 2002

Advertising

aggiummai : RT @cheamarena: Grazie al bonus cultura di Matteo Renzi. Eh ma Italia Viva... - cheamarena : Grazie al bonus cultura di Matteo Renzi. Eh ma Italia Viva... - giocarmon : 'Le antiche tecniche fotografiche' un libro unico al mondo che ti insegna a fare oggi le antiche stampe fotografich… - giocarmon : 'Le antiche tecniche fotografiche' un libro unico al mondo che ti insegna a fare oggi le antiche stampe fotografich… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bonus cultura 2021, domande fino al 31 agosto: a chi spetta e come spenderlo -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus cultura

Ti Consiglio

C'è tempo fino al 31 agosto per richiedere il2021 da 500 euro riservato ai nati nel 2002 . I ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2020 possono presentare la domanda registrandosi sulla piattaforma 18app. Si tratta di un ...... hanno conquistato, lottano per eliminare il ribasso da ogni bando, chiedendo investimenti migliori anche per i piccoli spettacoli (Regione Veneto dà allaun euro a cittadino all'anno , ...Il bonus matrimonio 2021 non passa per gli sposi, ma arrivano aiuti aggiuntivi per le imprese del settore wedding. Nuovi contributi a fondo perduto, ...16/07/2021 – Un fondo da 2 milioni di euro finanzierà il bonus per la manutenzione e il restauro degli immobili di interesse storico e artistico. Lo prevede disegno di legge Sostegni-bis, approvato da ...