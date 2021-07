Bonus 110%, arriva la proroga anche per sconto in fattura e cessione del credito (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Europa dà il via libera a tutto il 2022 per usufruire della maxi detrazione. E con questo via libera arriva anche il prolungamento di un anno per i due strumenti finanziari. Ecco come usufruirne Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Europa dà il via libera a tutto il 2022 per usufruire della maxi detrazione. E con questo via liberail prolungamento di un anno per i due strumenti finanziari. Ecco come usufruirne

