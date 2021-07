Boltiere | impegnati 200mila euro per efficientamento energetico e manutenzioni

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 luglio 2021) L’amministrazione comunale diha impegnato 200.000 € per opere didegli edifici comunali e per importanti lavori di manutenzione stradale. L’assessore di riferimento, Renato Cavalleri riferisce che i lavori diriguarderanno la palestra polifunzionale e il municipio, mentre con leci si concentrerà sul centro civico Aldo Moro e su alcune strade e marciapiedi comunali. Nella palestra Atleti Azzurri d’Italia verrà effettuato il rifacimento dell’impianto di illuminazione. A tale sostituzione sono stati destinati 30.000 € per l’installazione di ...