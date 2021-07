Bologna, Sabatini: «Non è che Mihajlovic ha bocciato Diego Costa…» (Di venerdì 16 luglio 2021) Il dirigente del Bologna Walter Sabatini ha smentito le voci sulla bocciatura di Mihajlovic a Diego Costa Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, ai microfoni di NettunoBolognaUno ha smentito le voci riguardanti la bocciatura a Diego Costa da parte di Sinisa Mihajlovic. «Se c’è una persona che conosce i campioni quella è Sinisa Mihajlovic e non è vero che ha bocciato Diego Costa. Stamattina una persona del suo entourage, non l’agente, non si è reso conto di cosa stava ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Il dirigente delWalterha smentito le voci sulla bocciatura diCosta Walter, coordinatore dell’area tecnica del, ai microfoni di NettunoUno ha smentito le voci riguardanti la bocciatura aCosta da parte di Sinisa. «Se c’è una persona che conosce i campioni quella è Sinisae non è vero che haCosta. Stamattina una persona del suo entourage, non l’agente, non si è reso conto di cosa stava ...

