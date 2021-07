Advertising

Mediagol : Bologna, Sabatini: “Arnautovic ci ha dato la sua parola. Dubbi su Diego Costa” - infoitsport : Bologna, parla Sabatini: “Mihajlovic non ha rifiutato Diego Costa” - infoitsport : Bologna, Sabatini: «Arnautovic ci ha dato la sua parola, puntiamo su di lui. Diego Costa non è un caso» - infoitsport : Bologna, Sabatini: “Arnautovic ci ha dato la sua parola. Diego Costa…” - Nutizieri : Calciomercato Bologna, Sabatini: “Mai rifiutato Diego Costa”. E Arnautovic si avvicina -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sabatini

- Walter, coordinatore dell' area tecnica del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ' Radio NettunoUno ', nelle quali ha parlato del mercato ...... 'Se c'è una persona che conosce i campioni questo è Sinisa Mihajlovic, e non è vero che ha bocciato Diego Costa - ha continuatoai microfoni di NettunoUno -. Stamattina una persona ...Sulla A1, in corrispondenza del tratto fiorentino, sono state programmate nella notte di sabato 17 luglio due chiusure di tratta: Barberino di Mugello-Calenzano e Firenze sud-Incisa Reggello. La prima ...Firenze, 16 luglio 2021 - Sulla A1 Milano-Napoli, in corrispondenza del tratto fiorentino, sono state programmate nella notte di sabato 17 luglio due chiusure ... un percorso alternativo: per chi da ...