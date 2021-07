Bollettino Coronavirus Protezione Civile 16 luglio | i dati ufficiali

Advertising

Corriere : Il bollettino: 2.898 nuovi casi e 11 morti. Tasso di positività a 1,4% - MattiaGallo17 : RT @lucarango88: ??Bollettino completo #Lombardia #Covid_19 #16luglio Casi +399 (845.091 +0,05%) Deceduti +2 (33.804 +0,01%) Guariti +21 (8… - QdSit : Ancora impennata di casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 9.583 tamponi, con un tasso di… - repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 16 luglio: nuovi casi e decessi - la Repubblica - lucarango88 : ??Bollettino completo #Lombardia #Covid_19 #16luglio Casi +399 (845.091 +0,05%) Deceduti +2 (33.804 +0,01%) Guariti… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 16 luglio sulla situazionein Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON ......ha completato il ciclo vaccinale EMILIA ROMAGNA - I n rialzo il numero dei contagi di... Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con ilquotidiano. I lucani guariti ...Sono 2.898 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 luglio, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 11 morti che portano il totale ...Bollettino Covid 16 luglio 2021. La situazione e i nuovi contagi in Italia Bollettino Covid Italia – In aumento i nuovi casi da Coronavirus: nelle ultime ventiquattr’ore si sono registrati 2.898 conta ...