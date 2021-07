Blue Origin | rinuncia il milionario acquirente del biglietto | al suo posto un diciottenneHDblog it

(Di venerdì 16 luglio 2021) Oliver Daemen, olandese, prenderà ildel precedente fortunato. Volerà con Wally Funk e, ovviamente, Jeff e Mark Bezos.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

L'azienda spazialeha annunciato che sulla navetta New Shepard, che il 20 luglio porterà Jeff Bezos sullo spazio , si imbarcherà anche un "astronauta" di soli 18 anni, che diventerà il più giovane della ...... fondatore di Amazon e uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto di 207 miliardi di dollari (dati Forbes), volerà nello Spazio a bordo di una navicella spaziale della sua compagniaOliver Daemen, olandese, prenderà il posto del precedente fortunato. Volerà con Wally Funk e, ovviamente, Jeff e Mark Bezos.Alleanza storica tra Amazon e Facebook: il progetto Kuiper per la connettività internet via satellite compete con Starlink di SpaceX.