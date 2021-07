Bis Mohoric al Tour de France che parla solo sloveno. E Pogacar è ormai il Re Giallo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ildesempre e. Dopo i due giorni di Tadej, la maglia gialla, al terzo giorno tocca a Matej, quelche ha sempre dimostrato di essere un raffinato finisseur e che bissa l’altro successo conquistato nelle prime giornate di questa Grande Boucle del 2021 che continua a essere un affare interno alla Slovenia. Già, perché seda giorni si può dire senza ombra di dubbio che, vincitore lo scorso anno, è pronto ad alzare ancora una volta le braccia al cielo per conquistare il suo secondo ...

Advertising

Fanta_Cycling : Splendido bis di #Mohoric al #TDF2021. Sorprese all'arrivo della tappa 19, #Pogacar sempre leader. #TourdeFrance… - sportface2016 : #Ciclismo Pagelle diciannovesima tappa #TourdeFrance2021: altra fuga e bis di #Mohoric - sportface2016 : Bis #Mohoric al #TourdeFrance che parla solo sloveno. E #Pogacar è ormai il Re Giallo - RSIsport : ????? Di nuovo Mohoric, lo sloveno ha conquistato la 19a tappa del Tour de France -

Ultime Notizie dalla rete : Bis Mohoric

... la terza consecutiva dopo ildi Pogacar. 16.54 La miglior reazione possibile doveva arrivare dalla strada: davvero bravissimoa regalare questa gioia alla sua squadra. 16.53 Eloquente il ...Magnus Cort 8: Il danese tenta ildopo la vittoria in fuga di 3 anni fa, ma deve accontentarsi di regolare il gruppetto inseguitore per il terzo posto, dato che ormaie Stuyven erano ...La diciannovesima tappa del Tour 2021 (Mourenx – Libourne, 209 km) vede la vittoria di Matej Mohoric, che è giunto al traguardo in solitaria davanti a Christophe Laporte e Casper Pedersen.Il Tour de France parla sempre e solo sloveno. Dopo i due giorni di Tadej, la maglia gialla Pogacar, al terzo giorno tocca a Matej, quel Mohoric che ha sempre dimostrato di essere un raffinato ...