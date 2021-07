Biden e Merkel uniti contro la Russia (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente degli Stati uniti Joe Biden e il cancelliere tedesco Angela Merkel hanno promesso un fronte unito contro l'”aggressione russa” di Mosca. Nonostante questo Biden e Merkel restano in disaccordo sul gasdotto Nord Stream 2 Russia-Germania. Cosa hanno detto Biden e Merkel al loro incontro? Biden e Merkel si sono affrettati a trovare un Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente degli StatiJoee il cancelliere tedesco Angelahanno promesso un fronte unitol'”aggressione russa” di Mosca. Nonostante questorestano in disaccordo sul gasdotto Nord Stream 2-Germania. Cosa hanno dettoal loro insi sono affrettati a trovare un

Advertising

Adnkronos : Per #Merkel ultima visita da cancelliera alla Casa Bianca. Ribadite differenze di posizioni su costruzione… - Francesco_M95 : RT @dlfabbri: Mio commento per @limesonline al bilaterale Biden-Merkel - periodicodaily : Biden e Merkel uniti contro la Russia #Biden #Merkel #Russia @sowmyasofia - gemin_steven98 : RT @limesonline: ???????? Appunto geopolitico via @dlfabbri Il vertice tra Biden e Merkel palesa l'Europa che hanno in mente ora gli Usa https… - Renzoseccia : RT @limesonline: ???????? Appunto geopolitico via @dlfabbri Il vertice tra Biden e Merkel palesa l'Europa che hanno in mente ora gli Usa https… -