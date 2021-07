Bicarbonato di sodio: benefici e utilizzi per la salute e il benessere (Di venerdì 16 luglio 2021) Cos’è Il Bicarbonato di sodio è un sale sodico dell’acido carbonico che si presenta come polvere cristallina fine e bianca priva di odore, solubile in acqua e dal sapore salato. Si tratta di una sostanza naturale, prodotta anche dal nostro corpo, priva di tossicità e non inquinante. Quello che si acquista al supermercato, in farmacia o nei negozi di articoli per la pulizia della casa può provenire da depositi naturali o essere ottenuto attraverso un processo chimico. Pur avendo un prezzo davvero contenuto, il Bicarbonato di sodio rappresenta un prodotto polivalente e versatile che può essere impiegato per svariati ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 luglio 2021) Cos’è Ildiè un sale sodico dell’acido carbonico che si presenta come polvere cristallina fine e bianca priva di odore, solubile in acqua e dal sapore salato. Si tratta di una sostanza naturale, prodotta anche dal nostro corpo, priva di tossicità e non inquinante. Quello che si acquista al supermercato, in farmacia o nei negozi di articoli per la pulizia della casa può provenire da depositi naturali o essere ottenuto attraverso un processo chimico. Pur avendo un prezzo davvero contenuto, ildirappresenta un prodotto polivalente e versatile che può essere impiegato per svariati ...

