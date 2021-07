Bersani: “Renzi e Salvini si fidanzano per spostare l’asse del centrodestra” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Alleanza Renzi-Salvini? Palese che ci sia un fidanzamento in corso. Renzi sta andando dove lo porta il cuore, ovvero in un centro che stia con la destra”. Pier Luigi Bersani si esprime così sul quadro politico che vede i due leader di partito sempre più coesi. Secondo Bersani, è in atto un avvicinamento tra il leader della Lega e quello di Italia Viva “per il Quirinale ma anche per riequilibrare il peso della destra meloniana, per spostare il baricentro del centrodestra. Renzi sta andando dove lo porta il cuore e dove il cuore lo porta da quel dì… in un ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) “Alleanza? Palese che ci sia un fidanzamento in corso.sta andando dove lo porta il cuore, ovvero in un centro che stia con la destra”. Pier Luigisi esprime così sul quadro politico che vede i due leader di partito sempre più coesi. Secondo, è in atto un avvicinamento tra il leader della Lega e quello di Italia Viva “per il Quirinale ma anche per riequilibrare il peso della destra meloniana, peril baricentro delsta andando dove lo porta il cuore e dove il cuore lo porta da quel dì… in un ...

