Bersani: “Renzi e Salvini si fidanzano” (Di venerdì 16 luglio 2021) “E’ in corso un fidanzamento tra Salvini e Renzi”. Pier Luigi Bersani si esprime così sul quadro politico e sull’evoluzione della situazione. Secondo Bersani, è in atto un avvicinamento tra il leader della Lega e quello di Italia Viva “per il Quirinale ma anche per riequilibrare il peso della destra meloniana, per spostare il baricentro del centrodestra. Renzi sta andando dove lo porta il cuore e dove il cuore lo porta da quel dì… in un centro che sta con la destra”, dice a L’Aria che Tira su La7. Capitolo Ddl Zan. “Quelli che dicono ‘ritocchiamo’, vogliono fare un trappolone. La verità più semplice è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) “E’ in corso un fidanzamento tra”. Pier Luigisi esprime così sul quadro politico e sull’evoluzione della situazione. Secondo, è in atto un avvicinamento tra il leader della Lega e quello di Italia Viva “per il Quirinale ma anche per riequilibrare il peso della destra meloniana, per spostare il baricentro del centrodestra.sta andando dove lo porta il cuore e dove il cuore lo porta da quel dì… in un centro che sta con la destra”, dice a L’Aria che Tira su La7. Capitolo Ddl Zan. “Quelli che dicono ‘ritocchiamo’, vogliono fare un trappolone. La verità più semplice è ...

