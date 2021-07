Berlusconi “Centrodestra dimostrerà di essere europeo e di governo”

(Di venerdì 16 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Sapremo dimostrare diun, undi, capace di guardare e parlare all'Europa”. Lo ha detto Silvio, fondatore di Forza Italia, intervenendo in collegamento audio a Palazzo delle Stelline, dove è stato presentato ufficialmente il candidato sindaco delMilano, il pediatra Luca Bernardo.“L'Europa sarà sempre di più il nostro punto di riferimento. Un'Europa di cui conosciamo limiti e difetti ma che, proprio in occasione della pandemia, ha dimostrato di saper...

...Silvio, il presidente di Forza Italia che è intervenuto telefonicamente alla presentazione del candidato sindaco Luca Bernardo. "Io - ha aggiunto - credo nel futuro del". .Insomma,è convinto che il capoluogo lombardo 'sarà la vetrina delche si candida a guidare il Paese'. Il Comune che ha in mente il Cavaliere 'non deve imporre', ma anzi 'deve ...L'evento con il candidato sindaco e i leader della coalizione (tranne Meloni). Berlusconi in collegamento: "L''Europa è il nostro punto di riferimento". Santanché: "Per FdI l'unità è importante, per g ..."Milano sarà la vetrina del centrodestra che si candida a guidare il Paese quando la parola tornerà ai cittadini, quando la politica tornerà alla normalità democratica dopo la fase di emergenza da cui ...