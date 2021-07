Bergamo, quasi azzerata la prostituzione di strada dopo la pandemia (Di venerdì 16 luglio 2021) Dal 1 gennaio 2019 a tutto il mese di giugno 2021 sono stati effettuati complessivamente 328 interventi antiprostituzione dalla Polizia Locale del Comune di Bergamo: è questo il risultato reso noto dall’Amministrazione e dal ViceSindaco Sergio Gandi in risposta a un’interpellanza delle minoranze in Consiglio Comunale sul tema della prostituzione su strada. Un fenomeno, anche per via della pandemia, in notevole calo in città, soprattutto lungo l’asse via Moroni-Grumello, lungo il quale si è concentrata la quasi totalità dei controlli, con assidua presenza degli agenti di via ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 luglio 2021) Dal 1 gennaio 2019 a tutto il mese di giugno 2021 sono stati effettuati complessivamente 328 interventi antidalla Polizia Locale del Comune di: è questo il risultato reso noto dall’Amministrazione e dal ViceSindaco Sergio Gandi in risposta a un’interpellanza delle minoranze in Consiglio Comunale sul tema dellasu. Un fenomeno, anche per via della, in notevole calo in città, soprattutto lungo l’asse via Moroni-Grumello, lungo il quale si è concentrata latotalità dei controlli, con assidua presenza degli agenti di via ...

Advertising

polveredystelle : RT @WCostituzione: 8. 'Quasi il 60% della popolazione è stato vaccinato in poco più di 15 giorni. Probabilmente [quella di BG e BS] è ora u… - AmoBergamo : #Bergamo Variante Delta, a luglio in Lombardia incidenza al 47%. Quasi tutti i contagi tra non vaccinati - ProtestMusica : RT @webecodibergamo: Contagi, a luglio il 47% è variante Delta. Pregliasco: «Quasi il 100% entro un mese» - webecodibergamo : Contagi, a luglio il 47% è variante Delta. Pregliasco: «Quasi il 100% entro un mese» - PinoJazzing : @redcatontheroof @dopoilpunto Ti ho sempre detto di venir su da me a Bergamo. Non abbiamo ancor passato i 30° di ma… -