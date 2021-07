Benfica, l’ex Presidente Luis Vieira ha ufficialmente rassegnato le dimissioni (Di venerdì 16 luglio 2021) l’ex Presidente del Benfica Luis Vieira ha ufficialmente rassegnato le dimissioni: fu arrestato settimana scorsa per frode fiscale Che Luis Filipe Vieira non sarebbe stato più il Presidente del Benfica lo si sapeva da settimana scorsa, con la nomina ufficiale di Manuel Rui Costa. Da ieri, però, l’ex numero 1 lusitano ha rassegnato ufficialmente le dimissioni. Vieira è stato arrestato otto giorni fa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021)delhale: fu arrestato settimana scorsa per frode fiscale CheFilipenon sarebbe stato più ildello si sapeva da settimana scorsa, con la nomina ufficiale di Manuel Rui Costa. Da ieri, però,numero 1 lusitano haleè stato arrestato otto giorni fa ...

