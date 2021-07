Belgio, 12 morti e quattro dispersi per le inondazioni (Di venerdì 16 luglio 2021) Sale anche in Belgio, oltre che in Germania, il bilancio delle inondazioni, con almeno 12 morti e quattro persone dichiarate disperse. Sono oltre 21mila le persone rimaste senza elettricità nelle zone del sud del Paese maggiormente colpite, si legge sul sito di Le Soir. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Sale anche in, oltre che in Germania, il bilancio delle, con almeno 12persone dichiarate disperse. Sono oltre 21mila le persone rimaste senza elettricità nelle zone del sud del Paese maggiormente colpite, si legge sul sito di Le Soir. L'articolo proviene da Italia Sera.

Greenpeace_ITA : ?? Ci sono 30 vittime, decine di dispersi e persone bloccate sui tetti delle case, nella furia delle inondazioni tra… - Tg3web : La Germania è sotto choc per le disastrose alluvioni che in poche ore hanno provocato decine di morti e di dispersi… - repubblica : 'Alluvione del secolo' in Germania: almeno 80 morti, 1.300 dispersi. Vittime in Belgio - FatimaCurzio : RT @Agenzia_Ansa: Cresce ancora il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania. Fonti ufficiali riferis… - AntonellaStara2 : RT @Miti_Vigliero: Alluvioni in Belgio: nuovo bilancio, 12 morti e 5 dispersi - -