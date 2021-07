Belen, un intero reparto chiuso per il parto: la replica dell’Ospedale di Padova (Di venerdì 16 luglio 2021) “Non c’è stato alcune reparto bloccato e nessun piano è stato interamente dedicato alla figlia di Belen Rodriguez“, queste le parole del Direttore dell’Ospedale Giustinianeo di Padova dopo le polemiche montate a seguito del parto della showgirl brasiliana che, a detta di alcuni, avrebbe bloccato un intero reparto. Giuseppe Del Ben spiega che non ci sono state anomalie organizzative a seguito del ricovero della Rodriguez, che sarebbe stata sistemata in una delle stanze a pagamento ma senza bloccare tutto il piano, come invece si era temuto ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 luglio 2021) “Non c’è stato alcunebloccato e nessun piano è stato interamente dedicato alla figlia diRodriguez“, queste le parole del DirettoreGiustinianeo didopo le polemiche montate a seguito deldella showgirl brasiliana che, a detta di alcuni, avrebbe bloccato un. Giuseppe Del Ben spiega che non ci sono state anomalie organizzative a seguito del ricovero della Rodriguez, che sarebbe stata sistemata in una delle stanze a pagamento ma senza bloccare tutto il piano, come invece si era temuto ...

ScientificGenre : @Nonzi83 Sì ecco per la signora Belen hanno bloccato un intero reparto al civile di Padova. - IvanErn62756977 : @rtl1025 È vergognoso che ciò avvenga ,ma chi è Belen che riesce a fare chiudere un intero reparto,forse ha fatto v… - Bisont19 : Gente che parla di extracomunitari che vengono qui a fare la bella vita con i soldi degli italiani? Ne abbiamo? No? - infoitsalute : La storia di un intero reparto bloccato per il parto di Belen. Parla l'ospedale di Padova - BordissimaR : RT @Armi88Chicco: Un intero reparto bloccato per il parto di Belen e c'è gente che crepa su una barella perchè nessuno se li fila. Questa s… -