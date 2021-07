Belen Rodriguez torna a casa con la neonata | il party di benvenuto

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 16 luglio 2021)è da pocota acon laLuna Marie e ad accogliere mamma e figlia è stato unprivato. A renderlo noto è ora la stessa showgirl argentina, in un intervento condiviso con il popolo del web. Non appena riattivatasi in rete, infatti,cita ha pubblicato alcune immagini esclusive della festa ditenuta ae dedicata alla figlia, concepita con il neo compagno Antonino Spinalbese. Una festa speciale e dai dettagli di lusso, che fa da ciliegina sulla torta di una ritrovata serenità di ...