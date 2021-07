Belen Rodriguez, è ancora polemica “ascensori bloccati”. L’ospedale: “L’abbiamo trattata come tutte le altre” (Di venerdì 16 luglio 2021) L’ospedale di Padova nega ogni favoritismo nei confronti di Belen Rodriguez e la sua piccola Luna Marì Belen Rodriguez ha partorito alle 12.20 a.m. del 12 luglio. Subito dopo la vittoria degli azzurri agli Europei. La bimba bella come i suoi genitori, ha portato tanta gioia in casa Spinalbese- Rodriguez. Ma nel contempo non si placa la polemica riguardo agli “ascensori bloccati” durante la permanenza di Belen in ospedale a Padova. come avevamo già raccontato due giorni fa, infatti, era ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021)di Padova nega ogni favoritismo nei confronti die la sua piccola Luna Marìha partorito alle 12.20 a.m. del 12 luglio. Subito dopo la vittoria degli azzurri agli Europei. La bimba bellai suoi genitori, ha portato tanta gioia in casa Spinalbese-. Ma nel contempo non si placa lariguardo agli “” durante la permanenza diin ospedale a Padova.avevamo già raccontato due giorni fa, infatti, era ...

