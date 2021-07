Advertising

ilbassanese : Beffato il Brescia, Proia è del Vicenza -

Ultime Notizie dalla rete : Beffato Brescia

VicenzaToday

Non è ancora stato comunicato l'importo versato dal Vicenza, ma si sa che la società granata trattava il giocatore solo per contanti e che la dirigenza l'ha soffiato sul filo di lana al. Si ...Gli austriaci hannogli ucraini di Shevchenko in una sfida da dentro - fuori, assicurandosi il secondo posto nel Gruppo C. L' Italia , dal canto suo, ha vinto a punteggio pieno il Girone A . ...Dopo lo sgombero all’alba nell’ex campo da calcio del Verga in via Rosmini il centro sociale fa una marcia di protesta ed entra all’ex deposito di bus ...Il Brescia potrebbe provare a strappare Insigne del Benevento al Monza. Ecco il possibile scambio tra le due squadre ...