Beautiful anticipazioni: Flo colpita da Sally, la vuole uccidere? (Di venerdì 16 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 17 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto alla fine Flo ha scoperto tutto e Sally non ha potuto negare quello che ha fatto negli ultimi mesi. Flo è sotto shock non riesce a credere che la Spectra possa aver inventato una malattia, tra l’altro anche aiutata da una dottoressa che è stata sua complice in questa situazione. Ma Flo non sa che Sally è disposta a tutto pur di andare avanti con questa sceneggiata e che sta rischiando grosso…E infatti come vedremo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 17 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto alla fine Flo ha scoperto tutto enon ha potuto negare quello che ha fatto negli ultimi mesi. Flo è sotto shock non riesce a credere che la Spectra possa aver inventato una malattia, tra l’altro anche aiutata da una dottoressa che è stata sua complice in questa situazione. Ma Flo non sa cheè disposta a tutto pur di andare avanti con questa sceneggiata e che sta rischiando grosso…E infatti come vedremo ...

Advertising

zazoomblog : Anticipazioni Beautiful incidente in moto: amato personaggio rischia di morire - #Anticipazioni #Beautiful… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 15 luglio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Brave and Beautiful anticipazioni oggi 15 luglio - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni 16 luglio 2021: Cahide e Bulent stringono un patto! - infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 16 luglio 2021 -