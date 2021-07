Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge si allea con Justin contro Thomas? (Di venerdì 16 luglio 2021) Le Anticipazioni della soap provenienti dall'America rivelano che l'avvocato, dopo aver colpito e rinchiuso il Forrester junior, chiede aiuto proprio al padre di quest'ultimo per far sì che Bill e Liam non escano di prigione! Leggi su comingsoon (Di venerdì 16 luglio 2021) Ledella soap provenienti dall'America rivelano che l'avvocato, dopo aver colpito e rinchiuso il Forrester junior, chiede aiuto proprio al padre di quest'ultimo per far sì che Bill e Liam non escano di prigione!

