Beach volley, Campionato Italiano 2021. Marchetto/Dal Corso ok! Tutti i qualificati della tappa di Bellaria (Di venerdì 16 luglio 2021) Pronostici rispettati e poche sorprese nella giornata dedicata alle qualificazioni della Coppa Italia, tappa Gold di Bellaria. In campo maschile avanti tutte le coppie favorite con l’ultimo sussulto dell’azzurro Marco Vitelli che nei prossimi giorni tornerà in ritiro con la Nazionale in vista degli Europei. In tabellone principale vanno anche Giumelli/Seregni, Crusca/Dal Molin, Titta/Tailli e Marchetto/Dal Corso. In campo femminile si registra la bella prova di Agata Zuccarelli che, in coppia con Franzoni, raggiunge il tabellone principale. Bene Orsi Toth/Leoni e Debora Allegretti/Frasca, mentre ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Pronostici rispettati e poche sorprese nella giornata dedicata alle qualificazioniCoppa Italia,Gold di. In campo maschile avanti tutte le coppie favorite con l’ultimo sussulto dell’azzurro Marco Vitelli che nei prossimi giorni tornerà in ritiro con la Nazionale in vista degli Europei. In tabellone principale vanno anche Giumelli/Seregni, Crusca/Dal Molin, Titta/Tailli e/Dal. In campo femminile si registra la bella prova di Agata Zuccarelli che, in coppia con Franzoni, raggiunge il tabellone principale. Bene Orsi Toth/Leoni e Debora Allegretti/Frasca, mentre ...

