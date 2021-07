Basket femminile: si ritira Marta Xargay, la Spagna saluta una delle sue regine (Di venerdì 16 luglio 2021) A neanche 31 anni Marta Xargay si ritira. Una delle maggiori giocatrici del Basket spagnolo recente, proprio alla vigilia di quelle che saranno le Olimpiadi di Tokyo delle sue compagne, lascia la scena con tre ori europei, un argento olimpico e uno mondiale. Campionessa in Eurolega nel 2011 con l’Halcon Avenida (poi Perfumerias), la guardia di Girona ha segnato un’era nel Basket iberico, vincendo due campionati in patria e tre in Repubblica Ceca, ma soprattutto riuscendo a ritagliarsi un posto anche in WNBA con le Phoenix Mercury, guadagnandosi sia minuti che fiducia nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) A neanche 31 annisi. Unamaggiori giocatrici delspagnolo recente, proprio alla vigilia di quelle che saranno le Olimpiadi di Tokyosue compagne, lascia la scena con tre ori europei, un argento olimpico e uno mondiale. Campionessa in Eurolega nel 2011 con l’Halcon Avenida (poi Perfumerias), la guardia di Girona ha segnato un’era neliberico, vincendo due campionati in patria e tre in Repubblica Ceca, ma soprattutto riuscendo a ritagliarsi un posto anche in WNBA con le Phoenix Mercury, guadagnandosi sia minuti che fiducia nel ...

