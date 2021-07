Basket: Bradley Beal fuori dalle Olimpiadi di Tokyo, gli Stati Uniti a caccia del sostituto (Di venerdì 16 luglio 2021) Bradley Beal fuori dalle Olimpiadi di Tokyo. Questo il responso finale: la stella dei Washington Wizards fa i conti con la dura realtà di una positività al Covid-19 che gli è toccata in sorte mentre si trovava a Las Vegas in ritiro con la squadra, già priva di tre giocatori, che sono quelli che stanno disputando le NBA Finals, e ora anche di Jerami Grant. Anche lui, infatti, è finito nel protocollo anti-Covid, pur non essendo positivo. Si pone ora il problema del sostituto: girano parecchi nomi, da Julius Randle a Christian Wood, ma di sicuro non Darius Garland e Keldon ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)di. Questo il responso finale: la stella dei Washington Wizards fa i conti con la dura realtà di una positività al Covid-19 che gli è toccata in sorte mentre si trovava a Las Vegas in ritiro con la squadra, già priva di tre giocatori, che sono quelli che stanno disputando le NBA Finals, e ora anche di Jerami Grant. Anche lui, infatti, è finito nel protocollo anti-Covid, pur non essendo positivo. Si pone ora il problema del: girano parecchi nomi, da Julius Randle a Christian Wood, ma di sicuro non Darius Garland e Keldon ...

