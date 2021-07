Basket 3×3, Andrea Capobianco: “Andiamo alle Olimpiadi per giocarcela con tutte. D’Alie ha una mentalità vincente” (Di venerdì 16 luglio 2021) Andrea Capobianco è uno dei nomi più stimati della pallacanestro italiana. Ha lasciato un segno ovunque è andato in una carriera di club che ha toccato il suo vertice a Teramo, negli anni della Serie A per la società abruzzese, e poi ha iniziato il suo lavoro nel Settore Squadre Nazionali. I fatti parlano per lui: tra gli altri, quarti agli Europei femminili, finale mondiale con l’Under 19, e adesso sta per viaggiare verso il Giappone: c’è l’esordio olimpico della Nazionale 3×3 femminile da lui guidata. Abbiamo raggiunto Capobianco telefonicamente, durante il raduno alla Stella Azzurra: dai tempi dei club alle vicende ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)è uno dei nomi più stimati della pallacanestro italiana. Ha lasciato un segno ovunque è andato in una carriera di club che ha toccato il suo vertice a Teramo, negli anni della Serie A per la società abruzzese, e poi ha iniziato il suo lavoro nel Settore Squadre Nazionali. I fatti parlano per lui: tra gli altri, quarti agli Europei femminili, finale mondiale con l’Under 19, e adesso sta per viaggiare verso il Giappone: c’è l’esordio olimpico della Nazionale 3×3 femminile da lui guidata. Abbiamo raggiuntotelefonicamente, durante il raduno alla Stella Azzurra: dai tempi dei clubvicende ...

Tokyo 2020, partenza prevista domani per gli atleti azzurri di nove discipline Tra di loro, ci sono i team di pallavolo maschile e femminile, basket 3 3 (con Chiara Consolini, Raelin Marie D'Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli), le tre coppie del beach volley (Lupo - Nicolai, ...

