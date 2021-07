Barcellona, nuova ondata: da questo fine settimana ritorna il coprifuoco (Di venerdì 16 luglio 2021) A partire da questo fine settimana a Barcellona e in altri 161 comuni spagnoli ritornerà in vigore il coprifuoco per fermare la nuova ondata Da questo weekend a Barcellona sarà reintrodotto il coprifuoco per fronteggiare l’ondata di contagi verificatasi negli ultimi giorni. Il Tribunale superiore di giustizia della Catalogna ha infatti autorizzato il coprifuoco tra l’una e le 6, proposto dalla Generalitat. Preoccupa in generale la situazione epidemiologica della Catalogna, dove ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021) A partire dae in altri 161 comuni spagnoli ritornerà in vigore ilper fermare laDaweekend asarà reintrodotto ilper fronteggiare l’di contagi verificatasi negli ultimi giorni. Il Tribunale superiore di giustizia della Catalogna ha infatti autorizzato iltra l’una e le 6, proposto dalla Generalitat. Preoccupa in generale la situazione epidemiologica della Catalogna, dove ...

