(Di venerdì 16 luglio 2021) Bollettino trimestrale di Via Nazionale: restano elementi di incertezza dall'evoluzione della pandemia

Advertising

infoiteconomia : Pil, Bankitalia alza le stime: nel 2021 +5,1% (se migliora la situazione sanitaria) - DividendProfit : Bankitalia alza la stima di crescita: il Pil salirà di oltre il 5%. La spinta da sostegni e Pnrr - rep_economia : Bankitalia alza la stima di crescita: il Pil salirà di oltre il 5%. La spinta da sostegni e Pnrr… - Italia_Notizie : Bankitalia: Pil 2021 +5,1%, due punti arriveranno dal Pnrr - fisco24_info : Bankitalia: Pil 2021 +5,1%, due punti arriveranno dal Pnrr: Bollettino trimestrale di Via Nazionale: restano elemen… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia Pil

... tra cui quelli delineati nel Pnrr - si legge - forniscono un impulso considerevole all'attivita' economica, innalzando il livello deldi circa 4 punti percentuali cumulati nel triennio di ...Prodotto secondo trimestre +1%; Produzione industriale +1,3% . Il documento di via Nazionale aggiunge che in base agli indicatori piu' recenti l'espansione delnel secondo trimestre "sarebbe stata superiore all'1%": al nuovo aumento dell'attivita' nell'industria si e' accompagnato un parziale recupero nei servizi. Sia gli indici Pmi, sia quelli che ...(ANSA) - ROMA, 16 LUG - La Banca d'Italia ritocca nuovamente al rialzo le stime del Pil per il 2021. Secondo il Bollettino economico diffuso oggi, il prodotto interno vedrà un rialzo del 5,1% contro i .... Secondo il Bollettino economico diffuso oggi, il prodotto interno vedrà un rialzo del 5,1% contro il +4,9-5% previsto a giugno e la crescita attorno al 5% stimata dal governatore Visco due settimane ...