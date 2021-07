(Di venerdì 16 luglio 2021) "L'impatto della rimozione dei provvedimenti di blocco deisull'occupazione complessiva viene in larga misura compensato dalle nuove". E' quanto stima la Banca d'Italia nel ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Bankitalia: assunzioni compenseranno sblocco licenziamenti: (ANSA) - ROMA, 16 LUG - 'L'impatto del… - iconanews : Bankitalia: assunzioni compenseranno sblocco licenziamenti - fisco24_info : Bankitalia: assunzioni compenseranno sblocco licenziamenti: Occupati a livelli pre-crisi in primo semestre 2023 -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia assunzioni

Agenzia ANSA

"L'impatto della rimozione dei provvedimenti di blocco dei licenziamenti sull'occupazione complessiva viene in larga misura compensato dalle nuove". E' quanto stima la Banca d'Italia nel bollettino economico secondo cui "nel prossimo triennio le ore lavorate aumenterebbero di oltre l'11% riportandosi alla fine del 2022 sui valori ...... che include anche gli oneri sociali, e' invece rimasto invariato, risentendo presumibilmente dell'introduzione di sgravi contributivi legati alle nuovedi giovani e donne e della ...Sblocco licenziamenti largamente compensato da assunzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 lug - "Nel prossimo triennio le ore lavorate aumenterebbero di oltre l'11%, riportandosi alla fine ...(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "L'impatto della rimozione dei provvedimenti di blocco dei licenziamenti sull'occupazione complessiva viene in larga misura compensato dalle nuove assunzioni". E' quanto stima ...