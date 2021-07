Ballo-Touré arriva in Italia: trovato l’accordo col Monaco (Di venerdì 16 luglio 2021) L’arrivo del giovane Senegalese è atteso nelle prossime ore. Atterrerà a Milano e sarà pronto, dalla prossima stagione, a vestire i colori rossoneri. Un ulteriore acquisto, che si va a sommare a quelli di Brahim Diaz e Giroud, che ha l’obbiettivo di rinforzare e completare la rosa, in vista del nuovo campionato e soprattutto del ritorno in Champions League. Chi è Ballo-Touré? Il difensore classe 1997 è cresciuto in terra francese. Fin da bambino, dopo aver sciolto il nodo se continuare con l’amato karate oppure dedicarsi completamente al calcio, ha sviluppato le proprie doti tecniche nelle giovanili del PSG.arriva a Milano come ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 luglio 2021) L’arrivo del giovane Senegalese è atteso nelle prossime ore. Atterrerà a Milano e sarà pronto, dalla prossima stagione, a vestire i colori rossoneri. Un ulteriore acquisto, che si va a sommare a quelli di Brahim Diaz e Giroud, che ha l’obbiettivo di rinforzare e completare la rosa, in vista del nuovo campionato e soprattutto del ritorno in Champions League. Chi è? Il difensore classe 1997 è cresciuto in terra francese. Fin da bambino, dopo aver sciolto il nodo se continuare con l’amato karate oppure dedicarsi completamente al calcio, ha sviluppato le proprie doti tecniche nelle giovanili del PSG.a Milano come ...

