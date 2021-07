Azzurri cavalieri | da Mattarella onorificenze per l’Italia campione

(Di venerdì 16 luglio 2021) Non solo l’Europeo in bacheca, arrivano ledal Presidente della Repubblica perd’Europa. Lo ha reso noto lo stesso Quirinale, con una nota. “Il Presidente della Repubblica, Sergio– si legge nella nota -, ha conferito “motu proprio”dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai giocatori e allo staff della L'articolo

Dopo il titolo, le onorificenze del Quirinale. Con il trofeo dell'Europeo in bacheca, non si esaurisce il momento di gloria della Nazionale azzurra di Mancini. Oggi, infatti il Presidente della ...... capitano della spedizione azzurra, è stato nominato Ufficiale mentre tutto il resto degli, tra cui i romanisti Spinazzola e Cristante , sono stati nominatidello Stato. Leggi i ...Non solo l’Europeo in bacheca, arrivano le onorificenze dal Presidente della Repubblica per l’Italia campione d’Europa. Lo ha reso noto lo stesso Quirinale, con una nota. “Il Presidente della ...Il Presidente della Repubblica ha conferito le onorificenze ai giocatori e allo staff della Nazionale in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spirito nazionale ...