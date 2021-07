“Azienda sostenibile”: l’ad della Gkn rassicurava gli operai, ma poi la società ha licenziato 422 dipendenti (Di venerdì 16 luglio 2021) l’ad di Gkn in un video: “Difficile fare di meglio, sarà un 2021 ricco di soddisfazioni” In un video di appena 6 mesi fa, Andrea Ghezzi, ad di Gkn, l’Azienda che ha licenziato 422 lavoratori dello stabilimento ex Fiat di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, avvisando i dipendenti con una email, lodava i risultati raggiunti dall’Azienda e augurava per il 2021 un anno “ricco di soddisfazioni”. Il filmato è stato inviato agli operai dell’Azienda che produce componenti meccanici per motori del settore automobilistico e aerospaziale in occasione delle festività natalizie ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021)di Gkn in un video: “Difficile fare di meglio, sarà un 2021 ricco di soddisfazioni” In un video di appena 6 mesi fa, Andrea Ghezzi, ad di Gkn, l’che ha422 lavoratori dello stabilimento ex Fiat di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, avvisando icon una email, lodava i risultati raggiunti dall’e augurava per il 2021 un anno “ricco di soddisfazioni”. Il filmato è stato inviato aglidell’che produce componenti meccanici per motori del settore automobilistico e aerospaziale in occasione delle festività natalizie ...

