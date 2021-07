(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Ce) – È(Bambi) da Napoli a vincere il, mentre a Simona Boo da Termoli è andato ildella critica “Fausto Mesolella”. La finale della 16a edizione dell’unico contest italiano riservato a cantautrici si è svolta il 14 e 15 luglio ad, inizialmente era prevista per ottobre 2020 e poi rinviata per l’emergenza sanitaria. La menzione per il miglior testo se l’è aggiudicata Lucrezia da Bologna, quella per la migliore musica Elena Romano da Firenze e la migliore interpretazione ...

Advertising

anteprima24 : ** #Aversa, il #Premio Bianca d'Aponte alla partenopea Monica Sannino ** - alecalzetta : RT @TimisoaraPinto: “Non ho conosciuto Bianca D’Aponte, ma sono molto felice di contribuire alla realizzazione del suo sogno: dare la possi… - GiovanniVerdoli : RT @TimisoaraPinto: “Non ho conosciuto Bianca D’Aponte, ma sono molto felice di contribuire alla realizzazione del suo sogno: dare la possi… - EnricoDeregibus : RT @TimisoaraPinto: “Non ho conosciuto Bianca D’Aponte, ma sono molto felice di contribuire alla realizzazione del suo sogno: dare la possi… - wordsandmore1 : ? Il 14 e il 15 luglio 2021 ad Aversa il recupero della finale della 16ª edizione del Premio Bianca d’Aponte, l’uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa premio

In qualità di ospite si è esibita alBianca D'Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro dinel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l'ippodromo di ...In qualità di ospite si è esibita alBianca D'Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro dinel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l'ippodromo di ...Premio Bianca D’Aponte a Monica Sannino con “Bambi”: assegnato anche a Simona Boo il premio della critica dedicato a Fausto Mesolella È Monica Sannino (Bambi) da Napoli a vincere il Premio Bianca d’A ...Questo è un impegno stimolante, come lo sono le altre partite in casa, dopo la vittoria dell’Europeo dell’Italia, ci vede affrontare tre squadre che giocano a livello europeo: Milan, Inter e Napoli. R ...