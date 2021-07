Auto, in Europa +13,3% immatricolazioni a giugno (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel mese di giugno in Unione europea, Efta e Regno Unito sono state immatricolate 1.282.503 Auto, il 13,3% in più dello stesso mese del 2020. Nel primo semestre dell'anno il totale è di 6.486.351 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel mese diin Unione europea, Efta e Regno Unito sono state immatricolate 1.282.503, il 13,3% in più dello stesso mese del 2020. Nel primo semestre dell'anno il totale è di 6.486.351 ...

Mercato auto Europa in caduta, -23% rispetto ala primo semestre 2019 Mercato auto Europa in caduta, -23% rispetto ala primo semestre 2019. Italia in calo frenato grazie agli incentivi (-18,3%). L'analisi del CSP.

