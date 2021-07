Attività commerciali e negozi: tutte le agevolazioni erogate entro il 2021 (Di venerdì 16 luglio 2021) Come noto, per venire incontro alle imprese che hanno attraversato un lungo periodo di crisi economica, il Governo ha introdotto, mese dopo mese, una serie di agevolazioni e bonus. Il Coronavirus, infatti, ha messo in ginocchio moltissime Attività commerciali e negozi, alcuni dei quali sono state costrette ad abbassare definitivamente la serranda. Per evitare che la situazione, di per sé già grave, peggiori, i Governi che si sono succeduti durante la pandemia sanitaria hanno cercato di dare un sospiro di sollievo all’economia italiana. Molte le agevolazioni in questo senso: dalla “Decontribuzione Sud” e ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 luglio 2021) Come noto, per venire incontro alle imprese che hanno attraversato un lungo periodo di crisi economica, il Governo ha introdotto, mese dopo mese, una serie die bonus. Il Coronavirus, infatti, ha messo in ginocchio moltissime, alcuni dei quali sono state costrette ad abbassare definitivamente la serranda. Per evitare che la situazione, di per sé già grave, peggiori, i Governi che si sono succeduti durante la pandemia sanitaria hanno cercato di dare un sospiro di sollievo all’economia italiana. Molte lein questo senso: dalla “Decontribuzione Sud” e ...

Viminale : Controlli di #polizia del #14luglio sulle misure anti #COVID19. Verifiche su: ?66.534 persone, 14 sanzionate, 2 de… - therealkris96 : @RandallFlagg___ @GandolfoDomini1 @GfveGianfra @MarySpes @Lorenzo62752880 @GiulioMarini2 Hanno talmente tanti soldi… - PaoloScorpio : RT @DanieleDragone1: Attenzione..Attenzione, attività commerciali che vogliono l'obbligo del green Pass per entrare nei loro Esercizi, da m… - Roberto28132743 : RT @Roberto28132743: ma perché non fanno le vacanze nel nostro straordinario paese e al tempo stesso aiutano le nostre straordinarie aziend… - Roberto28132743 : ma perché non fanno le vacanze nel nostro straordinario paese e al tempo stesso aiutano le nostre straordinarie azi… -

Ultime Notizie dalla rete : Attività commerciali Unicredit, Orcel riorganizza il gruppo: l'Italia area autonoma Tutte le attività sul mercato tedesco sono guidate da Michael Diederich in qualità di responsabile ... Bisognerà dare risposte concrete sul tema delle pressioni commerciali, sul rispetto del contratto ...

Aeronautica militare, Thales Alenia Space e Cnr: accordi con l'Axiom per la futura stazione spaziale La meraviglia della nuova cupola ... di una nuova economia basata su destinazioni spaziali commerciali.' A ciò si aggiunge l'accordo ... saranno individuati temi ed attività scientifiche e tecnologiche d'interesse congiunto, che ...

Digitalizzazione delle attività commerciali. Bassu: «Vogliamo aiutare le micro imprese locali» leggo.it Tutte lesul mercato tedesco sono guidate da Michael Diederich in qualità di responsabile ... Bisognerà dare risposte concrete sul tema delle pressioni, sul rispetto del contratto ...... di una nuova economia basata su destinazioni spaziali.' A ciò si aggiunge l'accordo ... saranno individuati temi edscientifiche e tecnologiche d'interesse congiunto, che ...