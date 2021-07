Atterra Giroud | il Milan ha in pista altre punte

Advertising

milan_magical : Da una parte atterra il campione del Mondo e d’Europa in carica, dall’altra trattano il ritorno di Keita Balde. #giroud #keita - gilnar76 : Giroud atterra a Milano: domani le visite mediche coi rossoneri – VIDEO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - infoitsport : Giroud atterra a Milano: domani le visite mediche coi rossoneri - VIDEO - junews24com : Giroud atterra a Milano: domani le visite mediche coi rossoneri - VIDEO - - ale_taia : Tra 2 minuti atterra Giroud ma vi vedo belli tranquilli porca troia -

Ultime Notizie dalla rete : Atterra Giroud

Quotidiano.net

Il francese è arrivato per le visite mediche: biennale a 3,5 milioni. Arriverà anche un attaccante giovane. Inter: contatto con Keita di MATTIA TODISCO... arriva al contrasto in area con Pavard , che in scivolata loappena dentro l'area. ... Al 4 del primo extratime esce Benzema , sostituito da, e subito occasione per la Francia con ...Milan - "Ecco Giroud", si legge invece poco più in basso. Nuovo rinforzo per i rossoneri: ieri il francese è atterrato a Milano, oggi i test medici e la firma. Il Milan lavora anche su altri fronti: ...Il francese è arrivato per le visite mediche: biennale a 3,5 milioni. Arriverà anche un attaccante giovane. Inter: contatto con Keita ...