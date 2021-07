Atalanta, oggi alle 17 prima amichevole. Mercato: obiettivo sempre Koopmeiners (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Atalanta torna in campo oggi, venerdì, per la prima amichevole della stagione. Si gioca alle 17 al Centro Bortolotti di Zingonia, a porte chiuse: avversario tradizionale della preparazione estiva, l’AlbinoGandino, squadra di Eccellenza allenata dallo storico mister Roberto Radici. Domenica alle 17 subito un’altra amichevole, sempre alle 17 e a porte chiuse, contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina, squadra di serie B. In realtà sarà un’Atalanta a ranghi molto ridotti, visto che i giocatori impegnati ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 luglio 2021) L’torna in campo, venerdì, per ladella stagione. Si gioca17 al Centro Bortolotti di Zingonia, a porte chiuse: avversario tradizionale della preparazione estiva, l’AlbinoGandino, squadra di Eccellenzanata dallo storico mister Roberto Radici. Domenica17 subito un’altra17 e a porte chiuse, contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina, squadra di serie B. In realtà sarà un’a ranghi molto ridotti, visto che i giocatori impegnati ...

