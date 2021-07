Atalanta, il 7 agosto amichevole contro il West Ham: l’annuncio (Di venerdì 16 luglio 2021) amichevole internazionale per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: il 7 agosto si vola a Londra per affrontare il West Ham amichevole internazionale per l’Atalanta: il 7 agosto a Londra sfida al West Ham. «In programma un test internazionale per i nerazzurri, che sabato 7 agosto al London Stadium di Londra affronteranno il West Ham. Il calcio d’inizio sarà alle 15.00 ora del Regno Unito (16.00 CEST). Fondato nel 1895, il West Ham United Football Club è una società calcistica professionistica inglese con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021)internazionale per l’di Gian Piero Gasperini: il 7si vola a Londra per affrontare ilHaminternazionale per l’: il 7a Londra sfida alHam. «In programma un test internazionale per i nerazzurri, che sabato 7al London Stadium di Londra affronteranno ilHam. Il calcio d’inizio sarà alle 15.00 ora del Regno Unito (16.00 CEST). Fondato nel 1895, ilHam United Football Club è una società calcistica professionistica inglese con ...

Advertising

Daniele20052013 : Per l’Atalanta amichevole a Londra il 7 agosto contro il West Ham - - sportface2016 : #Atalanta, amichevole in casa del #WestHam sabato 7 agosto - LucaBresciani95 : per il quarto centrocampista si andrà ad agosto inoltrato, si punta a uno forte sconto per #bakayoko. nel caso non… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Questo il programma della prima giornata del campionato di serie A 2021/22, al via il 22 agosto: Bologna-Salernitana Cag… - feralpisalo : TEST MATCH | ?? ??24 luglio vs @BfcOfficialPage (Spiazzo) ??31 luglio vs @USCremonese (Spiazzo) ??4 agosto vs… -