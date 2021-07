Atalanta, amichevole in casa del West Ham sabato 7 agosto (Di venerdì 16 luglio 2021) amichevole di prestigio per l’Atalanta, che sabato 7 agosto sfiderà il West Ham in una sfida internazionale dal sapore europeo. Nel corso della terza settimana di preparazione, quando si entra ormai nelle fasi salienti prima dell’inizio del campionato, gli orobici di Gasperini se la vedranno contro gli inglesi al London Stadium di Londra. L’incontro avrà inizio alle ore 15 locali, che corrispondono alle 16 italiane. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021)di prestigio per l’, chesfiderà ilHam in una sfida internazionale dal sapore europeo. Nel corso della terza settimana di preparazione, quando si entra ormai nelle fasi salienti prima dell’inizio del campionato, gli orobici di Gasperini se la vedranno contro gli inglesi al London Stadium di Londra. L’incontro avrà inizio alle ore 15 locali, che corrispondono alle 16 italiane. SportFace.

