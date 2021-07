Ashton Kutcher ha venduto il suo biglietto per lo spazio dopo aver parlato con Mila Kunis

(Di venerdì 16 luglio 2021)hail suoper locon la moglieall'epoca in cui cominciavano a pensare di metter su famiglia. Quasi un decennioacquistato un posto sull'astronave privata di Virgin Galactic,era prossimo a partire per lo, ma una chiacchierata con la compagnalo ha spinto a cambiare idea....

aveva un sogno: viaggiare nello spazio . Almeno per il momento, tuttavia, ci ha rinunciato . E a convincerlo, come ha rivelato a Cheddar News , è stata Mila Kunis , sua seconda moglie (...L'attore si era accaparrato già nel 2012 il biglietto (da 200 mila dollari) che gli avrebbe permesso di partecipare al prossimo volo della Virgin Galactic di Richard Branson. La consorte, però, l'ha c ...