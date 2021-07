Ascolti tv: Sogno Azzurro su Rai 1 fa il 21,2% di share e vince la serata televisiva del 15 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) In access Prime Time – dalle 20.44 alle 21.44 – è stato Sogno Azzurro a conquistare i telespettatori italiani. Ben 4.133.000 hanno seguito il backstage delle gare di Euro 2020. Su Canale 5 bene Nove Lune e Mezza che ha registrato il 12,2% di share. L’ultimo appuntamento con la docu-serie sulla cavalcata azzurra verso la vittoria … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 luglio 2021) In access Prime Time – dalle 20.44 alle 21.44 – è statoa conquistare i telespettatori italiani. Ben 4.133.000 hanno seguito il backstage delle gare di Euro 2020. Su Canale 5 bene Nove Lune e Mezza che ha registrato il 12,2% di. L’ultimo appuntamento con la docu-serie sulla cavalcata azzurra verso la vittoria … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

