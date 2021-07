Ascolti TV | Giovedì 15 luglio 2021 La Nazionale prende il largo con Sogno Azzurro 21 2% ma con la replica della finale 13 2% – 1 | 7 mln viene battuta da Nove Lune e Mezza 12 2% – 2 | 1 mln Bene A Raccontare Comincia Tu 8 5%

Advertising

Silvia_Mio86 : RT @fabiofabbretti: La replica di #ItaliaInghilterra: primo tempo 10.5%, secondo tempo 13.7%, supplementari 17.9%, rigori 25.6% #ascoltitv… - tvblogit : Ascolti tv giovedì 15 luglio 2021 - robertopontillo : RT @fabiofabbretti: Snobbato prima degli Europei, successone ieri sera: per #SognoAzzurro 4,1 milioni e il 21.2% di share - robertopontillo : RT @fabiofabbretti: La replica di #ItaliaInghilterra: primo tempo 10.5%, secondo tempo 13.7%, supplementari 17.9%, rigori 25.6% #ascoltitv… - fabiofabbretti : La replica di #ItaliaInghilterra: primo tempo 10.5%, secondo tempo 13.7%, supplementari 17.9%, rigori 25.6%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì

È stratificatissima la filigrana die di esperienze musicali che questa generazione di ... nuove date per Frah Quintale ed Ernia Sul palco di Porta Mosa saliranno rispettivamente15 e ...... molto tempo per l'amore, fino all'ultimo giorno del vostro mese zodiacale, che sarà22. ... ma sarà facilmente risolto seun esperto. Non esitate a investire denaro se necessario. ...